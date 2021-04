Salone Mobile e Milano Wine Week, Rolfi: vetrina mondiale di due filiere d’eccellenza

"Sul vino - ha aggiunto l'assessore - abbiamo riaperto la misura 'Io bevo lombardo': 2.6 milioni di euro per sostenere i produttori e gli operatori della ristorazione. Con questo stanziamento mettiamo a disposizione dei ristoratori ticket da 250 euro che potranno spendere per acquistare vini di qualità nelle cantine lombarde". "Intendiamo così anche creare rapporti territoriali virtuosi - ha osservato Rolfi - e collaborazioni tra produttori di vino e operatori per vedere anche in futuro sempre più vini lombardi nelle carte dei nostri ristoranti. Avere vetrine come la Milano wine week, che sarà il primo grande evento del vino in Italia, significa trovare un palcoscenico adatto anche per la promozione su scala internazionale".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK