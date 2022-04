Salumi, l’IVSI porta alla fiera Marca il progetto Le’ts Eat – European Authentic Taste

IVSI, Istituto Valorizzazione Salumi Italiani si presenta con il progetto “Let’s Eat – European Authentic Taste alla diciottesima edizione di Marca, la fiera dedicata alla marca del distributore (a Bologna dal 12 al 13 aprile 2022).

L’Istituto sarà presente con un proprio stand (Padiglione 29 - Corsia C – Postazione 24), uno spazio molto vivace e personalizzato con i colori della campagna europea, per fornire informazioni sul settore dei salumi, incontrare le aziende e gli operatori del mondo dell’industria alimentare, permettere alle aziende consorziate di avere un punto all’interno della Fiera per fare btb. La presenza dell’IVSI sarà particolarmente focalizzata quest’anno sul programma di promozione europeo “Let’s Eat – European Authentic Pleasure” realizzato da IVSI con l’associazione di frutta greca ASIAC (Association of Imathia's Agricultural Cooperatives).

Ma quando si parla di cibo, si sa che la parte sensoriale non può mancare. Dalle 11.00 alle 15.00, presso lo stand di Let’s Eat, potrà degustare una serie di abbinamenti tra i salumi e la frutta che esalteranno il gusto di entrambi, come l’involtino di mela rossa e speck, la macedonia di mele rosse scottate con uvetta e prosciutto crudo croccante, la rosetta di bresaola con julienne di mela rossa caramellata al forno, etc.

Da segnalare anche che nei giorni precedenti la Fiera, da venerdì a domenica (8-10 aprile) , presso cinque locali del centro di Bologna, sarà offerto a tutti i clienti il piatto Let’s Eat composto da un assaggio di salumi e frutta.

I locali, tutti nel centro di Bologna, sono: Le stanze cafè (http://www.lestanzecafe.it/); Dandy Cafè (https://www.dandy.cafe/); Gran Bar Bologna (https://www.granbarbologna.it/), Il Principe (https://www.principebologna.it/), il caffè dei gomitoli (https://www.ilcaffedeigomitoli.it/).

Oltre alla degustazione, i consumatori riceveranno anche in omaggio l’album realizzato con il Gruppo Panini Editore: 24 pagine che offrono abbondanti spunti e informazioni sul progetto europeo, qualche curiosità su salumi e frutta e presentano originali abbinamenti dei due alimenti pensati ad hoc per la Campagna. Nelle 32 figurine si possono scoprire accoppiate uniche, come la mortadella con le ciliegie, il prosciutto crudo con il kiwi oppure la pesca con il prosciutto cotto. Ritratti in questo esclusivo Album oltre ai salumi e alla frutta, ci sono anche i quattro Ambassador scelti come testimonial di Let’s EAT per la loro filosofia di vita, piena di stile ed energia e perché impersonificano al meglio uno dei 4 elementi cardine della campagna: TRADIZIONE - Carlo Cracco (chef e personaggio televisivo), NATURA - Matteo Eydallin (Campione del Mondo di Sci Alpinismo), ENERGIA - Paola Fraschini (Campione del Mondo nel pattinaggio artistico a rotelle), WELL-BEING - Tanya Gervasi (modella e food blogger).