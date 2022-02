Salute: Coldiretti, bene sequestro Nas cibi scaduti, serve legge

Le frodi a tavola sono crimini particolarmente odiosi perché si fondano spesso sull’inganno nei confronti di quanti, per la ridotta capacità di spesa, sono costretti a risparmiare sugli acquisti di alimenti. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’operazione dei Carabinieri del Nas di Catania che hanno sequestrato oltre 20 tonnellate di prodotti alimentari scaduti e in grandissima parte con nuove etichette o riconfezionati per allungare nel tempo la loro validità. Modificare la data di scadenza – sottolinea la Coldiretti – può mettere a rischio la salute dei consumatori ed in ogni caso il cibo con il passare del tempo perde le proprie caratteristiche nutrizionali in termini di contenuto in vitamine, antiossidanti e polifenoli. Una frode intollerabile che – precisa la Coldiretti - colpisce consumatori e fa concorrenza sleale agli imprenditori che hanno contribuito a far conquistare all’Italia la leadership nella qualità dell’alimentazione. “Gli ottimi risultati dell’attività di contrasto confermano la necessità di tenere alta la guardia e di stringere le maglie ancora larghe della legislazione con la riforma dei reati in materia agroalimentare” dice il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell’evidenziare che “l’innovazione tecnologica e i nuovi sistemi di produzione e distribuzione globali rendono ancora più pericolose le frodi agroalimentari che per questo vanno perseguite con un sistema punitivo più adeguato con l’approvazione delle proposte di riforma dei reati alimentari presentate da Giancarlo Caselli, presidente del comitato scientifico dell’Osservatorio Agromafie”.