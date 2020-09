Salute, Coldiretti: domani 1/10 la Black list dei cibi più contaminati

La prima black list dei cibi più contaminati che minacciano la salute degli italiani sarà denunciata ed esposta domani giovedì 1° ottobre dalle ore 9,00 al Centro congressi di Palazzo Rospigliosi, sede della Coldiretti, in via XXIV Maggio 43 Roma con il focus sulla svolta green nei comportamenti di acquisto degli italiani spinto dall’emergenza Covid che emerge da analisi Ismea “Bio in cifre 2020”, il rapporto annuale del SINAB (Sistema di Informazione Nazionale sull’agricoltura biologica) che registra i principali numeri del settore in Italia: mercato, superfici, produzioni del biologico italiano con le tendenze e gli andamenti storici. Per l’occasione sarà apparecchiata una vera e propria tavola con i prodotti stranieri piu’ rischiosi per i contenuti elevati di sostanze tossiche che arrivano sulle nostre tavole, spesso addirittura favoriti da accordi commerciali promossi dall’Unione Europea. Un fenomeno preoccupante che va contro le nuove strategie del Green New Deal lanciato dalla stessa Ue e gli obiettivi di sostenibilità, nell’ambito dei quali proprio l’agricoltura biologica gioca un ruolo da protagonista. A discuterne con il presidente della Coldiretti Ettore Prandini ci saranno tra gli altri il direttore generale Ismea Raffaele Borriello e il direttore generale di Verona Fiere Giovanni Mantovani. L’evento, introdotto dal segretario generale Coldiretti Vincenzo Gesmundo, sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.coldiretti.it.

