Salvini: Equiparare aceto balsamico di Modena a quello sloveno è concorrenza sleale

"Il tema attuale è la mancanza di manodopera anche in agricoltura e il reddito di cittadinanza si sta trasformando in un disincentivo al lavoro. Oggi serve un decreto siccità urgente, ma se solo l'11% dell'acqua viene raccolta, allora la colpa è dei signori del no. Per quanto riguarda l'Aceto balsamico, come è possibile che quello di Modena venga equiparato a quello sloveno? Si tratta di concorrenza sleale. Riguardo alle sanzioni, il valore delle esportazioni russe, allo stesso mese corrispondente dell'anno scorso, sono aumentate del 118%, mentre le nostre verso la Russia sono crollate. Sul Nutriscore e Italian sounding c'è un problema europeo. L'Italia è un contributore netto in Ue e non possiamo accettare delle mazzate sulla testa: far passare come pericolosa la dieta mediterranea è una bestemmia detta in chiesa a cui ci dobbiamo ribellare e sulla carne sintetica taccio. Per aiutare le imprese chiederemo la detassazione di straordinari e premi di produttività. Noi siamo l'unico paese sviluppato al mondo che non produce energia perché ha detto no al nucleare, mentre la Francia progetta 8 nuovi impianti".

Così Matteo Salvini in occasione del terzo appuntamento di #èlitaliachevogliamo, organizzato oggi a Parma dalla Lega per ascoltare idee e proposte di questo territorio.