San Valentino, Coldiretti, domani 13/2 un fiore per l’italia

Dalle rose ai ranuncoli, dai tulipani ai gigli, dai garofani alle gerbere per la prima festa di San Valentino nell’era dell’emergenza Covid con le limitazioni agli spostamenti e ai contatti che hanno segnato l’ultimo anno e la possibilità per gli innamorati di stare vicini mentre la crisi economica ha reso più difficile la situazione di famiglie e aziende. Uno scenario che vede gli agricoltori e i vivaisti della Coldiretti impegnati in prima linea per non far mancare agli italiani un appuntamento della tradizione con iniziative nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia domani 14 febbraio 2021 dalle ore 9,30 a partire da via San Teodoro 74 a Roma con il “tutor dei fiori” della Coldiretti per spiegare i segreti anti gaffe quando si fa un omaggio floreale, come scegliere le composizioni migliori e come farle durare più a lungo una volta portate a casa. Una mobilitazione per i fiori Made in Italy che dalla Capitale si allarga anche ad altre zone d’Italia, da Napoli, dove accanto ai fiori da regalare ci sono anche quelli da mangiare, a Udine dove i cuori per gli innamorati sono di fieno di montagna, con tutto il programma delle iniziative nelle diverse regioni consultabile sul sito www.campagnamica.it . Per l’occasione verrà diffusa l’indagine della Coldiretti sui regali preferiti dagli italiani per San Valentino con analisi sui consumi, le scelte e i trucchi per evitare situazioni imbarazzanti o equivoci.

