Sana, Carnemolla (FederBio): Mangiare e acquistare bio è un atto politico. Ora accompagnare produttori verso transizione

“Siamo alla quarta edizione degli Stati Generali del biologico e da quest'anno entra a far parte del programma Being Organic in EU, finanziato dall'Unione Europea. Il progetto è una campagna di informazione e promozione proposta da FederBio in collaborazione con Naturland_eV.

Il biologico come modo di essere: questo è lo spirito che vogliamo trasmettere e diffondere in Italia e in Europa. Se mangiare e acquistare biologico è un atto politico, dobbiamo lavorare con agricoltori e produttori per accompagnarli lungo il percorso della transizione ecologica.

La giusta scelta conta. E conta, in modo particolare, in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo."

Così Paolo Carnemolla (FederBio) nel corso del convegno di apertura di Sana "Il biologico come strumento delle politiche europee e nazionali per un nuovo sistema agroalimentare".