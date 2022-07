SANA, Degl’Innocenti (Ice): Export bio vale 6% del totale agroalimentare, bene e-commerce. Grande attenzione da parte dei consumatori

“L’export del settore “Bio” sta spingendo il settore agroalimentare in maniera importante, in una quota pari al 6% totale del comparto. L’e-commerce si sta dimostrando una via significativa sulla quale lavorare, investire ed evolvere, anche perché arriva a nazioni come Usa, Canada e Cina che sono tre mercati importanti. SANA quindi non può che essere una grande possibilità da sfruttare tramite i buyer qualificati che arriveranno all’evento”.

Così Andrea Degl'Innocenti (Direttore ufficio ICE Milano) nel corso della conferenza stampa di presentazione di SANA, Salone internazionale del biologico e del naturale.

A che punto è il Biologico nel monte degli acquisti italiani e non solo?

In un quadro generale del calo dei consumi, legato anche alla forte inflazione, i dati raccontano che il “Bio” ha subito una flessione minima dello -0,5%. Ciò vuol dire che il settore, dato anche il periodo, ha comunque una grande attenzione da parte degli italiani e dei consumatori europei ed extraeuropei.

Questo indicatore diventa prezioso anche per la distribuzione, a tutti i livelli, ma anche per la filiera e per il modo di proporre e fare agricoltura nei prossimi anni a breve, medio e lungo termine.