SANA, Zanoni (AssoBio): Bio in crescita, ma necessario aumentare spesa procapite. Fondamentale lavorare sulla comunicazione

“Mi unisco alle parole spese precedentemente da tutti i relatori. Il “Bio” è in crescita e non solo per quantità, ma anche per qualità. Ora dobbiamo lavorare per “convincere i consumatori italiani” ad aumentare la loro spesa procapite sul Bio. La cifra è solo di 64 euro a testa, in Francia, Germania e Danimarca si passa da 120 a 200 euro circa a testa. Abbiamo bisogno di qualcosa, come una piattaforma di tracciabilità, che fornisca aiuto e trasparenza, da parte del Ministero.

Tanti ci chiedono di ragionare sui prezzi: è un tema di discussione sicuramente importante su cui nei prossimi mesi vanno presi dei provvedimenti. Aggiungo che sarà necessario lavorare sulla comunicazione: dobbiamo spiegare bene ai consumatori che acquistare e utilizzare il “Bio” può solo che fare bene. Dobbiamo essere uniti: dalle aziende, alle associazioni, al governo”.

Così Roberto Zanoni (Presidente AssoBio) nel corso della conferenza stampa di presentazione di SANA, 34° Salone Internazionale del Biologico e del Naturale.