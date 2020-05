SANATORIA MIGRANTI, BELLANOVA: NON SONO ARRIVATA A 62 ANNI PER STARE IN UN GOVERNO CHE SI GIRA DALL’ALTRA PARTE. ACCORDO C’E’ QUANDO SARA INSERITO IN DECRETO

"Lavoro per trovare un'intesa e dare una risposta alle persone che sono in uno stato di disperazione e per dare risposte al settore. Spero che si possa rapidamente arrivare a una sintesi perché i tempi sono stretti". Così il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova a LA7 in merito alla sanatoria migranti. "L'accordo c'è nel momento in cui si inserisce nel decreto legge la norma che permette a queste persone di vivere in un paese che ne riconosce il diritto e la dignità".

Alla domanda se le dimissioni sono ancora sul tavolo la Bellanova risponde: "la mia vita è stata segnata da queste battaglie e non sono arrivata a 62 anni per far parte di un governo che di fronte al coraggio che viene chiesto per dare risposte alle contraddizioni si gira dall'altra parte per dare consenso alle critiche".

"Le persone per le quali mi sto battendo non portano voti e chi dice che questa battaglia è strumentale è in malafede", prosegue poi. "C'è un'emergenza badanti e un'emergenza manodopera agricola. Abbiamo il dovere di tutelare la salute dei cittadini italiani ma anche dei cittadini stranieri", prosegue. "Altrimenti si mette a rischio la salute di tutti".

Si parla di persone - precisa il ministro - che hanno già lavorato, che non hanno pendenze giudiaziarie in corso e che sono già registrati. "Ci sarebbe da farlo anche per l'edilizia che è caratterizzata da molto lavoro nero".

Per quanto riguarda i Corridoi verdi, "sono la prima ad aver posto in Europa i corridoi verdi sia per quanto riguarda le merci che le persone".

Poi sul decreto Maggio: "il Mipaaf ha inviato al Mef le proposte da 15 giorni", conclude.

