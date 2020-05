SANATORIA MIGRANTI, UILA: PAESE NON PUÒ PERMETTERSI DEMAGOGIA. OFFERTA NON SI TRAMUTI IN OCCASIONE PER CAPORALI. PUNTARE AI 60MILA CHE NON HANNO POTUTO RINNOVARE PERMESSO

In merito al dibattito in corso sul tema della regolarizzazione, il segretario generale della Uila-Uil Stefano Mantegazza dichiara:

“Il tema della regolarizzazione dei lavoratori clandestini in Italia ha preso una china sbagliata, colorandosi di tratti demagogici e accendendo scontri che il paese, in questo momento, non può permettersi”.

“Al di là di una giusta scelta etica, condivisa dalla Uila, che deve mirare a far emergere tutto il lavoro irregolare e che, nell’attuale contesto di emergenza, rappresenta anche una tutela per tutti sul versante della sicurezza sanitaria, bisogna affrontare questo tema con buon senso e realismo al fine, soprattutto di evitare che una sanatoria generalizzata e immediata offerta a oltre 500.000 persone si trasformi in un’occasione di lavoro per i tanti caporali in giacca e cravatta che, come è successo in altre epoche, tornerebbero a vendere i permessi di soggiorno ai clandestini”.

“La Uila ritiene che in questo processo ci debba essere una prima fase che riguardi i lavoratori stagionali con permesso di soggiorno scaduto. Secondo le stime dell’ufficio studi della Uila, si tratta di una platea di circa 60.000 persone, la maggior parte delle quali è diventata irregolare perché, anche in conseguenza dell’emergenza Covid 19, ha perso l’occupazione e non ha potuto rinnovare il permesso di soggiorno. Sono stagionali che avendo già lavorato in Italia sarebbero immediatamente disponibili al lavoro, in quanto già censiti dalle istituzioni, e potrebbero così colmare l’urgente carenza di manodopera agricola in alcune aree del paese”.

