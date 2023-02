Sanremo: Cia, gravi le offese ad agricoltori e florovivaisti

Non possiamo considerare arte e spettacolo quanto avvenuto in queste serate a Sanremo con i fiori presi a calci sul palco e la comicità sgradevole fatta sulla pelle e il lavoro degli agricoltori, definiti “falliti” in quanto “contadini”. Arriva da Cia-Agricoltori la piena condanna per le offese che sono state rivolte al settore primario e che l’Ariston, a quanto pare, non è riuscito a evitare.

Tutto questo proprio mentre Cia a Roma, in occasione della sua IX Conferenza Economica, metteva insieme istituzioni e organizzazioni produttive per lanciare il piano d’azione con le “Agricolture al Centro”, un progetto che parte dalla strategicità del settore dal punto di vista economico, ambientale, energetico e sociale per costruire misure concrete di sviluppo e ripresa per tutta l’Italia.