Sanremo, il palco dell’Ariston riporta l’agricoltura al Medioevo: “umiliati” e “falliti” in quanto “contadini”. “Doppiamente falliti’ se con laurea. IL VIDEO

Prima i fiori presi a calci nel luogo simbolo del florovivaismo italiano, settore da 2,5 miliardi e 100mila addetti, poi la denigrazione nei confronti di chi lavora la terra. Dal palco dell'Ariston di Sanremo, tra un attacco politico e l'altro, se Blanco ha distrutto la composizione di fiori perché non riusciva a sentire la sua voce in cuffia, almeno così sembrava essere all'inizio, Angelo Duro definisce 'falliti' i 'contadini'.

Non si sentiva il termine 'contadino' dagli anni in cui si era rimasti legati al concetto feudale e medievale del lavoro della terra che avveniva sotto la giurisdizione di un conte. Da qui il termine, appunto, di 'contadino'.

Ma la Rai di Sanremo 2023 trasmette la performance in cui il comico fa chiaramente intendere che fare il contadino significa fallire ed è umiliante. E che fare il contadino con la laurea significa essere falliti due volte: "fare il contadino con la laurea è umiliante, significa che hanno fallito due volte" ha detto dal palco trasmesso sull'ammiraglia della rete pubblica.

Crescono di anno in anno i giovani laureati che tornano alla terra. E che, grazie alla laurea, allo studio e alla conoscenza di nuove tecnologie e a investimenti nell'innovazione, riescono a rendere l'agricoltura sempre più sostenibile, competitiva e garante della qualità e del cibo in tavola per tutti.

Gli agricoltori - o imprenditori agricoli - questo il termine moderno di chi si dedica alla terra, sono inoltre i custodi del territorio e dei paesaggi che il mondo ci invidia.

Sono giovani che decidono di dedicarsi alla terra perché consapevoli e a conoscenza dell'importanza del ruolo che svolgono e del potenziale economico e sociale che rappresentano. Un quarto del Pil nazionale. Senza contare che il Primario, si trasforma in Secondario (l'industria di trasformazione, dagli alimenti al packaging) e 'muove' il Terziario, dai trasporti su gomma a tutto il mondo della logistica e dei servizi. Oltre ad essere legato a doppio filo al turismo, che da solo vale circa un altro quarto di Pil nazionale.

Insomma, un pacchetto economico, sociale, culturale di cui - si presume - il comico non sembra avere contezza.

Ma Sanremo e la Rai pagata, in quanto rete pubblica, anche dagli stessi agricoltori?

Stupisce poi quanto riportato ieri 8 febbraio dall'Agi in merito alla 'performance' del cantante Blanco: "Jessica Tua, l’imprenditrice che si è occupata della composizione di fiori devastata dal giovane cantante, dice all’AGI che “era tutto previsto, sapevo che sarebbe andata così, con quella performance, diciamo, artistica. Blanco voleva riprodurre il video in cui distrugge le rose, poi magari è andato oltre, non so cosa sia successo. Ma nulla che mi abbia sorpresa”. “Ero sul palco a occuparmi degli ultimi dettagli e Blanco mi ha fatto i complimenti quando ha visto la composizione, ha detto che l’effetto era molto bello, proprio come lo desiderava. - prosegue la florovivaista -. Non mi sono sorpresa quando è successo quello che avete visto, sapevo che l’avrebbe fatto”.

Fiori presi a calci e lavoratori della terra denigrati "falliti" e "umiliati" sulla prima rete pubblica di RaiUno. Proprio lo stesso giorno in cui la Cia-Agricoltori italiani ospitava gran parte del parterre politico nella sua Conferenza Economica e il ministro della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida dichiarava come si fosse tornati a "considerare questo asset strategico una delle colonne portanti della nostra economia". Mentre il Premier Giorgia Meloni dichiarava in un messaggio come: “difendere e rafforzare la solidità del sistema agroalimentare italiano vuol dire difendere un patrimonio di inestimabile valore che affonda le sue radici nel rapporto millenario tra territori, cultura e produzione”.

Ma tutto questo, il palco dell'Ariston, sembra non saperlo.

Qui di seguito il link del video al minuto 2:40 circa:

https://www.raiplay.it/video/2023/02/Sanremo-2023-seconda-serata-La-comicita-fastidiosa-e-immorale-di-Angelo-Duro-a-Sanremo-44fc8096-63d1-49bf-b762-7d9329378327.html

I commenti: