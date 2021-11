Sara Farnetti neopresidente Agronetwork: No al Nutriscore, serve una strategia comune, non una dieta unica – VIDEOINTERVISTA

"La sostenibilità è un trend che non può essere ignorato. Per noi significa aiutare l'industria, anche attraverso quello che il PNRR ci potrà offrire, ma soprattutto vogliamo sostenere il consumatore nelle scelte, aumentando la sua consapevolezza sulla sua salute e per l'ambiente, cercando di avvicinare l'industria verso prodotti di qualità che fanno bene alla salute e che possono fare da traino per l'economia italiana". Così Sarà Farnetti ad Agricolae. La neopresidente di Agronetwork ha presentato le linee guida dell'associazione per il prossimo triennio 2021-2024.

Accelerare la promozione dell'agroindustria attraverso la sostenibilità, l'efficienza, la circolarità delle filiere agro alimentari e il recupero e la valorizzazione dei sottoprodotti in ciascuna fase produttiva e di servizio lungo la catena alimentare fino al consumatore finale. Sono queste le direttrici su cui si muoverà l'associazione, ma la dottoressa Farnetti ha voluto sottolineare la posizione rispetto al dibattito sul Nutriscore e la dieta unica: "Il sistema Nutriscore è una semplificazione che vorrebe fare il bene del consumatore, ma la nostra salute non deriva da un'etichetta, questa non può influenzare così tanto le decisioni e il mercato. Dobbiamo cercare un nuovo modello per favorire scelte salutari, ma cosa potrebbe funzionare? Partiamo dall'obiettivo: dobbiamo trovare una dieta antifiammatoria, dove ogni momento il consumatore riesce a trovare un equilibrio ormonale".

L'obiettivo non è dunque quello di una dieta universale, adatta a tutti: "Quindi serve una strategia nutrizionale trasferita per tutti, che è ben diversa da una dieta uguale per tutti che combatta il vero male del secolo: la sindrome metabolica. Diabete, Alzheimer, infarti, malattie autoimmuni, Parkinson, cancro sono tutte possibili conseguenze della produzione insulinica - prosegue Sara Farnetti -. Quindi possiamo costruire una strategia a basso impatto insulinico per tutti che non vuole dire no ai cibi, ma dobbiamo modulare la quantità: dobbiamo insegnare alle persone che modulare la combinazione degli alimenti fa la differenza. Per questo possiamo passare attraverso due grandi temi: sostenibilità per il singolo, quindi che impatto ha sulla mia salute la dieta che faccio e la sostenibilità ambientale, come emissioni, acqua utilizzata. Il Nutriscore non è la soluzione e cercheremo di arrivare non solo alle grandi aziende, ma soprattutto al consumatore e agli stakeholders. Per questo non credo nella dieta uguale per tutti, ma nelle strategie uguali per tutti, che proteggono il pianeta e la persona".