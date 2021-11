Sara Heller MW nominata “Wine Communicator of the year”. Vinitaly da 25 anni a fianco del concorso di International Wine and Spirits Competition

Vinitaly ha un nuovo comunicatore del vino. È la Master of Wine Sarah Heller, nominata oggi “Wine communicator of the year da International Wine and Spirit Competition.

Heller ha fortemente colpito la giuria del premio sponsorizzato da Vinitaly per la sua figura internazionale e la capacità di accorciare le distanze tra i mercati asiatici e occidentali, spuntandola tra altri dieci candidati.

Sara Heller MW è un’esperta di vino, visual artist e la più giovane Master of Wine dell’area del Pacifico occidentale. È Wine Editor di Asia Tatler, columnist di Club Oenologique e ospite della serie televisiva Wine Masters. Dal 2018 collabora con Vinitaly International Academy.

I suoi videocorsi sul vino hanno raggiunto quasi otto milioni di studenti, mentre le sue “Visual tasting notes” che evocano esperienze di degustazione di alcuni dei vini più emozionanti al mondo, sono delle vere e proprie opere d’arte comparse su numerose riviste tra Asia, America ed Europa.

Tra i predecessori di Sarah Heller come “Wine Communicator of the year” ci sono: Elaine Chukan Brown, Madeline Puckette, Tom Cannavan, Joe Fattorini, Joe Wadsack, Tyson Stelzer, Jane Parkinson e Jancis Robinson MW.