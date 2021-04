Sardegna, Csa Tore Piana rieletto presidente per il 4 mandato consecutivo. Marino contu coordinera il comitato tecnico scientifico

Nei giorni scorsi si è riunita l’assemblea, in modalità on line, del Centro Studi Agricoli che ha eletto il nuovo direttivo per il triennio 2021/2023. Interamente rinnovato il direttivo che ha confermato Presidente , per il 4’ mandato consecutivo, Tore Piana ex consigliere regionale ed esperto nel settore agricolo, Vice Presidente è stato eletto il Dott, Massimiliano Scarzella, l’agronomo di Marrubbiu Simon Pietro Murgia eletto segretario, mentre l’agronomo Marco Atzeni di Sanluri e L’ingegnere Emilio Fadda di Sassari, sono stati eletti nel direttivo. “ Sono molto onorato della fiducia che mi ha riposto il direttivo riconfermandomi Presidente, afferma a caldo Tore Piana, il Centro Studi Agricoli lavorerà per portare idee e proposte nel campo agricolo, abbiamo in Sardegna importanti traguardi da raggiungere come , la programmazione del nuovo PSR 2021/2027, i fondi del Recovery Fund, la legge Finanziaria ( leggasi assestamento di bilancio), i distretti rurali, una riforma degli Enti strumentali agricoli, la stabilizzazione delle produzioni e del prezzo del latte ovino, il rilancio dell’allevamento suino, a seguito dall’uscita in Sardegna dell’emergenza della Peste Suina, il rilancio dell’olivicoltura e dell’agro industria in generale, ma anche del rilancio della Pesca, di competenza della delega all’agricoltura e saremo sempre attenti alle richieste del mondo venatorio, in sintonia con le esigenze del settore agricolo. In questi anni sarò affiancato da un direttivo di alto profilo e a cui ripongo la massima fiducia. Voglio però anche ricordare, che come CSA , saremo vigili e severi su tutto quello che riteniamo non giusto, continua Tore Piana. Il CSA ha inoltre nominato, L’Agronomo Dott. Marino Contu ex direttore ARA ( associazione regionale allevatori) Presidente coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, del Centro Studi Agricoli. Il Comitato Tecnico Scientifico del CSA, composto da 15 componenti, verrà nominato entro il mese di Aprile e sarà composto da alte professionalità, conclude Tore Piana.

