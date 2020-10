Scanavino, CIA: rimandare la Pac necessario per capire cosa accadrà in futuro

La vera sfida, per Scanavino, è però quella europea: “Siamo impegnati sulla creazione della nuova politica comunitaria. Personalmente credevo che dovesse essere approvata prima delle elezioni ed ora la nuova Commissione la sta rimettendo in discussione per inglobarla nel New Green Deal: oggi è impossibile fare una Pac che va in una direzione diversa. Per questo dobbiamo portare avanti il regolamento transitorio il più avanti possibile per tenere la nuova Pac in un momento più tranquillo. Oggi non è possibile immaginare cosa accadrà: per questo dobbiamo rimandare tutto di almeno un anno, solo così potremo capire come sarà l’economia e la società nei 5-10 anni successivi. Ora abbiamo in campo delle risorse da utilizzare in questo momento di emergenza ma comunque transitorio. La PAC futura non sarà solo degli agricoltori, ma sarà dei sistemi rurali e di relazioni. 100 milioni di europei vivono nelle aree rurali e dobbiamo avere la responsabilità di rappresentare una parte così importante del sistema demografico: è una sfida difficile, ma tutti dobbiamo metterci a disposizione”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK