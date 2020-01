SCHOOL IN MOTION – SERPILLO, UCI: IN ITALIA URGE APPROCCIO INTEGRATO ALLA CONOSCENZA

L'educazione scolare è fondamentale per la risoluzione delle più complesse e controverse questioni globali e non è solo l'imperativo morale di ogni società civile.

La scolarizzazione incentiva i processi di crescita di un Paese, è il fondamento essenziale su cui edificare il miglioramento collettivo, oltre che individuale.

La cultura è alla base della convivenza civile, permette una più attenta e circostanziata interpretazione della realtà, garantisce una migliore conoscenza dei problemi e l'individuazione di possibili soluzioni in ogni ambito: politico, sanitario, ambientale, sociale; incentiva i processi di collaborazione internazionale, l'accesso ai diritti umani essenziali, la pace tra i popoli.

Alla luce dell'importanza del sistema dell'Istruzione a livello mondiale, stupisce la percentuale d'investimento rispetto al PIL rilevata nei Paesi OCSE, mediamente intorno al 5%, con l'Italia al sest'ultimo posto con il 3,6%. Stupisce, altresì, la scarsa innovazione presente nell'universo educativo in un'epoca che vede nel nostro Paese il 75% delle famiglie connesse ad internet, in cui il Parlamento e il Consiglio europeo individuano le competenze digitali come una delle otto competenze chiave per inserirsi all'interno dell'ambito sociale e lavorativo, in un momento storico in cui la Scuola, stretta tra diverse e nuove forme di comunicazione, potrebbe sfruttare meglio le opportunità tecnologiche esistenti.

School in Motion è un progetto per la scuola, che mira all'integrazione di pratiche, metodologie, strumenti innovativi e alla produzione di risorse che potrebbero arricchire la didattica e la professione docente.

L'Associazione non profit EMI, Educazione Multimediale Innovativa, è rivolta alla creazione di una rete di enti interessati al potenziamento delle strategie didattiche e degli ambienti di apprendimento. Animazioni e cortometraggi educativi, fumetti e testi interattivi, gamification, applicazioni digitali, realtà aumentata e web radio. Si tratta di ausili che, se correttamente usati, possono diversificare e migliorare i processi educativi tradizionali. School in Motion Festival, realizzato nel 2019 nell'ambito del Piano Nazionale Cinema la Scuola, con il sostegno e il Patrocinio di MIUR e MiBAC, Regione Lazio e Assessorato alla Crescita culturale del Comune di Roma, con Unione Coltivatori Italiani Main Partner e Main Sponsor e un ampio partenariato, ha il primato di essere stato il primo evento mondiale dedicato esclusivamente all'animazione in ambito educativo.

È giusta la rotta per il Presidente UCI Mario Serpillo, Main Sponsor dell’iniziativa: “Dietro questo progetto c'è un grande impegno di chi crede nel futuro del nostro Paese, il quale ha bisogno di un approccio integrato alla conoscenza, che metta insieme le competenze maturate in diversi settori strategici. Serve una più ampia sperimentazione sulla base delle moderne tecnologie e lo sviluppo di risorse educative competitive dal punto di vista della comunicazione, affinché i docenti possano essere adeguatamente sostenuti nella loro delicata professione.

Serve un'azione di sistema intorno al mondo scuola, che ribadisca l'importanza capitale dell'istruzione per la crescita di ogni società civile e la necessità di un impegno comune e condiviso per la Scuola e per la formazione delle nuove generazioni.”.

La seconda edizione in programma per il 15 maggio 2020 a Roma, presso il MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, vuole proseguire il percorso di sensibilizzazione già avviato a livello nazionale verso istituzioni, enti, associazioni e privati, finalizzato a convogliare energie e competenze creative nel sistema scolastico.

Le iscrizioni al Contest sono aperte fino al 26 aprile 2020. Il Presidente di EMI, Prof. Antonello Capra, dichiara "Quello dell'educazione è il settore più strategico in cui investire per lo sviluppo e il benessere delle popolazioni, come anche per la salvaguardia dell'ambiente; crediamo che la cultura rappresenti una priorità per ogni governo, in grado di incidere positivamente sulla crescita organica di un Paese.

EMI vuole realizzare una sinergia tra persone, realtà, enti, scuole di formazione con competenze tecniche e artistiche nell'ambito dell'animazione, della gamification, della programmazione videoludica o della realtà aumentata, che diventi parte attiva di un progetto sociale per un'Istruzione ancor più ricca e di qualità, al cui centro resta la figura del docente.

Un grazie particolare ad UCI, Unione Coltivatori Italiani, da sempre primo ente al nostro fianco nella condivisione di idee e obiettivi".

