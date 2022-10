Science and Innovation Forum, Crea. Vaccari: Riunito con la Fao mondo della ricerca per dare contributo su sostenibilità e spreco alimentare. VIDEOINTERVISTA

"Il Crea, insieme alla Fao, ha riunito tutto il mondo della ricerca italiana sui temi della sostenibilità e dello spreco alimentare. Quindi il senso è una condivisione di tutte le ricerche italiane, una cosa straordinaria. Erano molti anni che non riuscivamo a fare un punto così condiviso sullo stato delle ricerche e ha mostrato che esiste una via italiana, quindi non solo del Crea, ma del Crea, dell'Enea, dell'Ispra, dell'Università. Una ricchezza straordinaria che può veramente dare un contributo in questo momento importante."

Cosi Stefano Vaccari, direttore generale del Crea a margine del Science and Innovation Forum.

"Noi, come Crea, abbiamo illustrato anche le nostre ricerche. Una in particolare che in questo momento ci è molto a cuore. Siamo nello spazio da alcuni mesi con l'olio extravergine di oliva italiano. Samantha Cristoforetti ha fatto degli esperimenti sull'olio e ne faremo altri per capire come l'olio extravergine di oliva reagisce allo spazio. È un segnale importante in cui una produzione italiana di grande valore è all'interno della Stazione spaziale che in questo momento è il luogo in cui convive l'umanità in pace. Quindi un grande segno di speranza per questa ricerca, un grande segno di speranza per lo sviluppo. Perché quello che oggi tutti gli enti hanno mostrato è uno stato della ricerca italiana veramente buono e importante. E di questo ringraziamo anche la Fao."