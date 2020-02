SEME DI QUALITÀ, VERRASCINA (COPAGRI): RAFFORZARE LA FILIERA E PROCEDERE IN DIREZIONE DEL GIUSTO GUADAGNO E GIUSTO PREZZO. VIDEOINTERVISTA

“Noi come Copagri crediamo nelle filiere ed ogni filiera non può non partire dal seme per garantire qualità. In questo contesto chiediamo al governo e alle istituzioni un forte intervento, poiché siamo in una fase di grandi cambiamenti climatici che pretendono l’adozione di colture adattate, e quindi colture che danno qualità e prodotto”.

Così ad AGRICOLAE il presidente di Copagri Franco Verrascina, a margine dell’incontro organizzato da Convase, sulla certificazione del seme di qualità.

“Nelle previsioni per il 2050 si parla di un dimezzamento delle produzioni delle aree del mediterraneo, bisogna quindi intervenire e rafforzare la filiera. Una filiera dove non ci si combatte più ma si fa alleanza, andando in direzione del giusto guadagno e del giusto prezzo per tutti gli attori della filiera. Su questo intendiamo lavorare con il Convase per dare delle risposte a coloro che si associano alle nostre organizzazioni” conclude.

