Sementi, formalizzata intesa tra Convase, Confagricoltura, Cia, Copagri e Alleanza Cooperative. Tassinari: Seme certificato indispensabile per valorizzare Made in Italy

“Rilanciamo e rafforziamo la sinergia tra settore sementiero e agricolo con due obiettivi ben condivisi: la valorizzazione delle produzioni e l’attivazione di un confronto interprofessionale in grado di anticipare le esigenze del settore e qualificare l’intera filiera” dichiara Eugenio Tassinari, presidente Convase, nel corso della conferenza stampa che mette insieme in un accordo settore sementiero e agricolo.

“Ci troviamo, come un anno fa, a costruire un percorso di tracciabilità capace di valorizzare le produzioni simbolo del nostro Made in Italy. Un anno fa presentammo un percorso di tracciabilità certificata del seme che rappresenta un agile strumento per tracciare e fornire informazioni sulla qualità delle sementi certificate e immesse sul mercato. Le medesime organizzazioni si ritrovano qui oggi per sposare questa intesa attraverso la formalizzazione della loro adesione a Convase, riconoscendo il ruolo strategico che il seme certificato e di qualità riveste per la valorizzazione delle filiere produttive. Con la loro adesione non si limitano solo a dare il loro supporto ad un progetto di certificazione delle produzioni cerealicole ma affermano la necessità di creare un momento di confronto interprofessionale capace di intercettare le aspettative dei settori che rappresentano” prosegue.

“In seno al Convase opera da oggi un comitato che vede le partecipazioni di tutte le organizzazioni qui presenti (Confagricoltura, Cia, Copagri, Alleanza Cooperative) pronte a confrontarsi sulle problematiche del settore e sulle nuove sfide che ci attendono.

Un primo risultato questa intesa l’ha già colto ed è il riconoscimento del ruolo fondamentale del seme nel processo di valorizzazione delle filiere. Non possiamo valorizzare in maniera compiuta le filiere che stanno alla base del Made in Italy senza avere certezza della qualità e dell’origine del seme che viene impiegato all’inizio del ciclo produttivo. Certezze che garantisce solo il seme certificato e che adeguati sistemi di tracciabilità possono assicurare” conclude Tassinari.