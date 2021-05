Semplificazione, Alleanza Cooperative «Recuperare il “taglia leggi” per coordinamento norme. Sopprimere oneri e balzelli immotivati che gravano su attività delle imprese

Nello specifico, l’Alleanza formula le seguenti proposte: estensione delle modalità di costituzione a distanza anche alle società cooperative e introduzione di modalità semplificate di costituzione della cooperativa s.r.l.; l’introduzione e la disciplina delle comunità energetiche; la compatibilità tra status di start-up innovativa e di impresa sociale; la riforma dei consorzi cooperativi, prevedendo come requisito quello di essere costituiti in maggioranza, e non in via esclusiva, da società cooperative; una disposizione transitoria di semplificazione della trasformazione delle associazioni in società; la possibilità di indicare molteplici codici Ateco primari per le imprese che operano in prevalenza nei comuni montani e nelle aree interne; estendere la presunzione di mutualità prevalente, oggi prevista per le sole cooperative di consumo dei territori montani, a tutte le cooperative operanti in quei territori; allargare l’oggetto sociale delle cooperative sociali di tipo A all’attività di commercio equo e solidale; favorire l’aggregazione in forma mutualistica delle imprese agricole, rilanciando la cooperazione di conduzione associata dei terreni.

