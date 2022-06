Senato/Camera, Patuanelli: Bene riparto Feasr, risorse ingenti per sviluppare Psn. Su Zootecnia pronto decreto per sostegno settore. Importante puntare su obbligo assicurativo contro danni catastrofali

“Sul riparto Feasr c’è l’intesa decretata dalla conferenza stato regioni. La quantificazione che oggi è possibile ci consente di dimostrare le modalità con cui raggiungeremo gli obiettivi sul secondo pilastro rispetto l’architettura verde. Abbiano prodotto un cambio radicale sui criteri di reparto, superando criteri che non rappresentavano più l’agricoltura delle singole regioni, abbiamo anche superato le criticità dell’anno scorso. Abbiamo operato con grande equilibrio. Il regolamento assegnava risorse Feasr all’Italia per 6,7 mld euro per la programmazione 23/27, abbiamo trasferito risorse dal primo al secondo pilastro per 505 mln, in particolare la misura per il 24/27 ai giovani agricoltori con 145 mln e l’intervento sul biologico per 360 mln. In totale arriviamo ad oltre 7,2 mld euro di quota Feasr disponibile per la programmazione. C’è stato poi un forte incremento del coefficiente di cofinanziamento, specialmente per le regioni del sud, passando dal 40,5 al 50,5, così da permettere di avere una maggior spesa pubblica rispetto al mantenimento dei criteri storici. Se qualche regione perde invece quota Feasr è risarcita della perdita, in questo modo i nuovi criteri di riparto garantiscono che nessuna regione avrà una quota Feasr inferiore o una spesa pubblica inferiore rispetto al mantenimento dei criteri storici. Sono soddisfatto, è stato un lavoro lungo ma ci consente adesso di avere risorse ingenti per sviluppare il piano strategico nazionale.”

Così, in audizione in Comagri Senato e Camera, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, sugli aggiornamenti del Piano Strategico Nazionale (PSN) alla luce dei rilievi e delle osservazioni della Commissione europea.

“Sulla gestione del rischio, a partire dal 2023 potremo contare su un pacchetto di misure di quasi 700 mln euro l’anno tra assicurazioni agevolate e fondo agrita. Queste risorse di consentiranno di rilanciare il sistema delle assicurazioni agevolate e degli strumenti di gestione del rischio innovativi, ci sarà poi il nuovo fondo mutalistico nazionale sulle emergenze catastrofali che vale 350 mln euro l’annui. Puntiamo a creare una rete di sicurezza per gli agricoltori contro i danni catastrofali che ammontano mediamente a 600 mln euro annui tra siccità, gelo e alluvioni.

Su siccità. Un problema dovuto alla scarsità di acqua e neve e alle temperature sempre più alte, ma anche da programmazioni infrastrutturali e capacità di intervento sul tema dell’acqua su cui l’Italia non ha brillato. C’è una diversificazione di competenze tra tre ministeri (Mipaaf, Mite e Infrastrutture) che non agevola il coordinamento delle azioni necessarie a garantire che in momenti di siccità ci sia una tenuta del sistema idrico nazionale. La dichiarazione dello stato di emergenza è differente dallo stato di calamità, ma le due cose dovranno viaggiare assieme perché c’è necessità di garantire l’azione coordinata della protezione civile nelle regioni, mentre con lo stato di calamità possiamo superare i vincoli e i limiti della 102. Serve un percorso di avvicinamento all’obbligo assicurativo, perché è l’unico elemento per garantire una capacità di intervento del mondo delle assicurazioni superiore alla capacità di intervento che lo stato ha nel risarcire i danni.

Ho convocato per oggi una riunione col Mite e la protezione civile per fare il punto della situazione sull’agricoltura. Le regioni stanno provvedendo alla richiesta dello stato d’emergenza. Al momento la preoccupazione del mondo agricolo è concentrata sulle coltivazioni di mais e soia che hanno bisogno di molta acqua per maturare, oltre che il riso.

La commissione Ue in data 23 marzo ha adottato il regolamento delegato mettendo a disposizione degli Stati membri un importo totale di 500 mln euro per la concessione di un aiuto eccezionale ai produttori in seguito alla crisi russo ucraina. All’Italia è stata assegnato un importo di circa 48 mln euro, ed ogni stato membro può aggiungere un aiuto supplementare del 200%, per cui le nostre risorse sono di 144 mln euro. Le più recente analisi di Ismea e del Crea hanno individuato il settore zootecnico come quello più colpito dalla crisi e pertanto riteniamo opportuno procedere con uno specifico intervento in questo comparto, ed il decreto è pronto.

Il fondo filiere. Si sta rilevando uno strumento molto importante per sostenere il settore, ed è stato rafforzato ulteriormente con un incremento di 135 mln per il 2022.

Su fauna selvatica rafforzare competenze regionali, non si può agire in modo ascientifico. Dobbiamo seguire le indicazioni di Ispra.