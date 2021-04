Senato, danni da gelate. Bergesio (Lega): A rischio 150mila lavoratori stagionali, garantire accesso a reddito emergenza. Danni per oltre 1 mld. Video

“Nel decreto sostegni abbiamo presentato una serie di emendamenti importanti, tra cui la riattivazione della naspi agricola così da dare mobilità ai lavoratori della filiera agroalimentare. Poi c’è la proroga dell’etichettatura ambientale sui vini e il fondo per il sostegno zootecnico, un settore assolutamente in crisi e sotto il costante attacco. Un attacco che riguarda specialmente la carne rossa ed è un dato drammatico per il nostro paese, per chi produce e per chi lavora, specialmente perché non è suffragato da nessun dato ma è avvallato invece da chi vuole sostituire la carne naturale con quella sintetica. Cosa che noi ovviamente non condividiamo.

