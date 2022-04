Senato, Interrogazione M5S a Patuanelli su cosa si è fatto e non fatto per Tutela aceto balsamico vs Slovenia

Atto n. 4-06826

PELLEGRINI Marco , NATURALE , MANTOVANI , LANZI , AGOSTINELLI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. -

Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

l'aceto balsamico di Modena è uno dei prodotti dell'eccellenza enogastronomica italiana e la sua produzione, per tradizione centenaria e per regolamenti vigenti, avviene nelle province di Modena e Reggio Emilia;

ai sensi del regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione delle Comunità europee del 3 luglio 2009, recante "iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette", è stata riconosciuta l'IGP aceto balsamico di Modena;

il prodotto è commercializzato nelle due tipologie "aceto balsamico di Modena IGP" e "aceto balsamico di Modena IGP invecchiato" ed è prodotto utilizzando mosti d'uva dei vitigni di Albana, Ancellotta, Fortana Lambrusco, Montuni, Sangiovese e Trebbiano, parzialmente fermentati o cotti e concentrati. Almeno una delle fasi del processo produttivo deve, necessariamente, avvenire nelle suddette province, come statuisce il disciplinare di produzione;

dopo la registrazione dell'IGP, in alcune regioni italiane è iniziata o è stata incrementata la produzione di mosti dei suddetti vitigni, che costituiscono l'ingrediente base per l'aceto balsamico IGP. La Puglia, in particolare, è la regione che produce una gran parte dei mosti, con una quota superiore al 30 per cento del totale destinato all'IGP;

nonostante il riconoscimento dell'IGP da parte della Commissione europea, la tutela dell'unicità e della particolarità di questo prodotto sui mercati europei non è agevole, atteso che legislazioni di alcuni Paesi membri consentono l'uso del termine "aceto balsamico" come standard di prodotto. E, infatti, durante l'esame della richiesta dell'IGP dell'aceto balsamico di Modena, la Germania, la Grecia e la Francia espressero contrarietà al riconoscimento in quanto, a loro parere, la terminologia "aceto balsamico" era già utilizzata nei rispettivi Stati per identificare produzioni locali. In particolare, i rappresentati della Germania evidenziarono che l'IGP "aceto balsamico di Modena" avrebbe pregiudicato l'esistenza delle denominazioni Balsamessig/aceto balsamico. Per i francesi, l'"aceto balsamico di Modena" non disponeva di reputazione propria, distinta da quella dell'"aceto balsamico tradizionale di Modena DOP". I greci, infine, reclamavano una già esistente produzione di aceto balsamico sul proprio territorio, commercializzato anche con i termini "balsamico" o "balsamon" e rimarcavano le conseguenze sfavorevoli che avrebbe avuto l'IGP aceto balsamico di Modena sul futuro dei loro prodotti;

la Commissione, ciononostante, autorizzò la registrazione dell'IGP statuendo, in tal modo, che la denominazione aceto balsamico di Modena possedeva una propria specifica e ben individuata reputazione e che comunque l'IGP veniva conferita all'intera denominazione "aceto balsamico di Modena";

le difficoltà di tutela permangono e si evincono, a solo titolo di esempio, anche dalla vicenda dell'azienda tedesca Balema, produttrice e distributrice di "aceto balsamico" in Germania, che è stata convenuta innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea dal consorzio di tutela dell'aceto balsamico di Modena. Ebbene, con sentenza del 4 dicembre 2019, la Corte ha sentenziato la piena utilizzabilità del termine aceto balsamico, in tal modo consentendo l'utilizzo libero dei termini "aceto" e "balsamico" congiuntamente o disgiuntamente, rendendo sempre più difficoltosa la tutela dell'aceto balsamico di Modena;

la Slovenia ha chiesto il riconoscimento UE della norma tecnica per la produzione di "aceto balsamico" avviandone la produzione e la commercializzazione anche in Italia;

considerato che:

l'aceto balsamico sloveno rappresenta oggi una grave minaccia per la tutela dell'IGP, nonché per i produttori e viticultori italiani;

il consorzio di tutela dell'aceto balsamico di Modena, riconosciuto dal 2014 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha il compito di tutelare, vigilare e promuovere la produzione e la commercializzazione dell'aceto balsamico di Modena e di difendere i consumatori e i produttori dai prodotti contraffatti o imitativi e, in definitiva, di tutelare in ogni sede l'unicità e la particolarità del prodotto e di proteggerlo dalla concorrenza sleale del cosiddetto Italian sounding,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative abbia intrapreso, anche su invito o impulso del consorzio di tutela, per contrastare l'autorizzazione della norma tecnica slovena, presente sin dal 2004 nella Gazzetta Ufficiale slovena, volta a generalizzare l'uso della menzione "aceto balsamico";

se intenda avvalersi di quanto previsto dall'art. 259 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, atteso che la norma slovena, a parere degli interroganti, viola regolamenti comunitari, in particolare quelli a tutela del consumatore, della proprietà intellettuale, del riavvicinamento delle legislazioni nazionali e della politica agricola comune.