SENATO, LA PIETRA, FDI: MINISTRO PERCHE NON SONO STATI APPROVATI I VOUCHER?

Le misure sono inadeguate. I pescatori hanno ricevuto una circolare dell'Inps che gli comunica che non hanno diritto ai 600 euro. Per il latte non basta quanto è stato fatto e il florovivaismo è in ginocchio. Lo dice in aula Patrizio Giacomo La Pietra, Fratelli d'Italia, in aula del Senato nel corso dell'informativa del ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova spiegando che "l'Ue ha dimostrato come non sia madre ma matrigna". Poi chiede che Conte venga in aula "a guardarci in faccia e farsi dare un mandato dagli italiani per discutere il Mes. Quanto ministro lei può incidere sulle scelte di questo governo per quanto riguarda l'agroalimentare. Abbiamo chiesto i voucher, richiesti anche dal suo leader. Niente". Poi sulla manodopera: "noi non siamo contro l'immigrazione ma contro l'illegalità e non si può risolvere tutto con una sanatoria. Ministro sia coerente con la sua storia".

