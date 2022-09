Senza un’ora di cassa integrazione Idrobase Group riparte e sponsorizza festival chitarristico internazionale

“Di fronte ad un evento disastroso come un incendio, ci sono molti modi di reagire: noi abbiamo scelto di affrontarlo con fiducia nel futuro, vivendolo come un’opportunità di ristrutturazione e rilancio operativo. Abbiamo fatto squadra più determinati di prima e, rispettando il cronoprogramma, abbiamo riavviato la produzione, senza alcun ricorso alla cassa integrazione, investendo in nuovi macchinari, oltre che migliorando quanto il fuoco ha distrutto. Entro la prossima estate contiamo di aver ricostruito anche il capannone inagibile.”

E’ quanto afferma Bruno Gazzignato, Co-presidente di Idrobase Group, a margine della sponsorizzazione della XX edizione del Festival delle Due Città, prestigiosa rassegna chitarristica internazionale, che vivrà i concerti finali (Maurizio Di Fulvio Trio e Trio Cantiga Baile), in questo fine settimana, all’auditorium Candiani di Mestre.

“Proseguiamo così nell’attenzione al territorio, che è caratteristica del nostro essere impresa – aggiunge Bruno Ferrarese, anch’egli Co-presidente dell’azienda di Borgoricco, nel padovano – Al Festival delle Due Città ci accomunano due caratteristiche: il respiro internazionale e la capacità di sapersi rinnovare, guardando a nuovi orizzonti come noi abbiamo dimostrato affiancando, alle tecnologie dell’acqua in pressione, le soluzioni per respirare sano. Come azienda frequentiamo i mercati della globalizzazione , ma non dimentichiamo le nostre origini e le realtà che vi operano, orgogliosi di rappresentare quel made in Italy, invidiato e rispettato nel mondo.”