SEQUESTRO CARNE CINESE, DE CARLO, FDI: SUBITO ETICHETTATURA E CONTROLLI AI CONFINI

“L’allarme per la peste suina in Cina è altissimo, tanto che la carne è stata subito distrutta, senza nemmeno fare le analisi del caso”, sottolinea De Carlo. “Non è accettabile che, con un’epidemia conclamata, ci siano frontiere scolapasta che permettono di far arrivare dalla Cina carne potenzialmente infetta prima in Olanda e poi in Italia, pronta a finire nei nostri piatti: parliamo di numeri devastanti, circa il 30% della produzione cinese di 500 milioni di capi è stata abbattuta in via preventiva. Invece di categorizzare i prodotti con baggianate come il Nutri-Score, ci si occupi di salute controllando cosa arriva nei nostri territori”.

