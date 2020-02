SERPILLO, UCI: FRONTIERA DEL FUTURO È RICERCA CHE FA FRONTE A FITOPATIE. AL VIA CONSULTA SOCIALE

“Abbiamo deciso di dare vita alla consulta sociale per monitorare quel mondo sempre più abbandonato a se stesso senza più le coperture dello Stato destinate alle fasce più deboli come quella degli anziani, che cresce sempre più di dimensioni”. Così il presidente dell’Uci Mario Serpillo nel corso del suo discorso di chiusura all’XI congresso nazionale. “Per non parlare del sistema sanitario e della burocrazia”, insiste. “Il nostro obiettivo è quello di creare opportunità per le nostre aziende, tutelarle e creare nuovi stimoli per far fronte a una serie di problemi che partono dal territorio e varcano i confini d’Europa”.

Serpillo prende ad esempio la ricerca: “la vera frontiera del futuro, assieme ai cambiamenti climatici, è la ricerca per far fronte alle fitopatie. Solo così si ottiene il buon cibo, necessario per mantenere stretta la terra”.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-