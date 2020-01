SERVIZIO CIVILE, 200 GIOVANI IMPEGNATI IN PROGETTI INAC CIA

Non sono “tutte rose e fiori”, ha però sottolineato il Patronato, perché dovremo convincere il Governo, affinché i finanziamenti erogati per il Servizio Civile siano adeguati. La legge di bilancio -ha evidenziato Inac- ha stanziato solo 149 milioni a fronte dei 198 del 2018 . Già per i bandi 2019 Inac ha visto sacrificare 11 dei 18 progetti presentati , perché approvati, ma non finanziati per insufficienza di fondi. Senza un’adeguata dotazione economica si rischia di rendere vani gli intenti del riformato Servizio Civile Universale. C’è poi il tema della burocrazia -ha concluso l’Inac- che incombe nel servizio civile: troppe prescrizioni per l’accreditamento, troppi adempimenti per i volontari e per gli OLP, le candidature on line che dovevano alleggerire le modalità di partecipazione ai bandi, da parte dei volontari.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK