Servizio civile, Enapa (Confagricoltura): ancora pochi giorni per candidarsi

Mancano ancora pochi giorni alla scadenza del Bando per reclutare i volontari del Servizio Civile Universale. Il Patronato Enapa di Confagricoltura, invitando a candidarsi entro le ore 14 del prossimo 26 gennaio , sottolinea l’ottima occasione di formazione, di crescita individuale e professionale destinata ai giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti.

Enapa ha messo a disposizione 99 posti in tutta Italia, con una parte riservata ai giovani con difficoltà economiche, distribuiti in 33 sedi provinciali su 11 regioni. Nelle sedi Enapa in provincia di Alessandria è disponibile 1 posto.