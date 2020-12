Servizio civile Universale: Inac-Cia cerca 219 ragazzi per sviluppare 15 progetti

Al via il bando del servizio Civile Universale, dove il Patronato Inac promosso da Cia-Agricoltori Italiani partecipa con 14 progetti in Italia, per 215 posti, e 1 all'estero in Albania per 4 posti . I progetti avranno durata di 12 mesi. L'impegno medio è di 25 ore settimanali, suddivise su 5 giorni, per un compenso mensile netto di €439,50. Per il progetto in Albania è prevista un'indennità aggiuntiva di €14,00 al giorno, per ogni giorno trascorso all'estero, e il vitto ed alloggio. I ragazzi, che hanno tempo per candidarsi entro febbraio 2021, dovranno avere un'età compresa tra i 18 e i 28 anni, oltre a possedere determinati requisiti. Tutte le info nel dettaglio su: https://www.inac-cia.it/news/al-il-bando-di-servizio-civile-universale/

