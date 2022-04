Set-aside, decisione è esecutiva e già operativa, Stati Membri hanno tempo fino al 14 aprile solo se si volessero opporre

Gli agricoltori stanno già seminando dove prima non si poteva in quanto l’Atto Delegato pubblicato in Gazzetta Ue lo scorso 25 marzo è 'esecutivo dunque operativa. E gli Stati Membri hanno tempo ancora 9 giorni solo nel caso in cui volessero opporsi. La decisione ufficiale approvata lo scorso 23 marzo è stata infatti effettivamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale europea il 25 marzo e - nonostante il comma 1 dell'articolo 3 della Decisione esecutiva riporta che "gli Stati membri dovrebbero comunicare a Bruxelles le decisioni adottate entro sette giorni dalla data della loro adozione", non è necessario alcun atto legislativo da parte degli stati Membri. In quanto "le decisioni Ue sono una fonte di diritto dotate di efficacia vincolante".

"Gli agricoltori sono pronti a seminare sui terreni lasciati a riposo dal "set-aside", ma non hanno nessuno documento ufficiale che consenta loro di farlo. Ai roboanti e tardivi annunci dell'Ue non corrisponde ancora nessun atto formale che dia il via libera alla semina", spiega il senatore di Fratelli d'Italia e responsabile Dipartimento agricoltura FDI Luca De Carlo. "La burocrazia resta inesorabilmente lenta".

A lanciare l'allarme nei giorni scorsi anche Coldiretti Mantova e Cia Lombardia. "E' stata pubblicata nella Gazzetta Europea del 23 marzo la decisione che prevede la deroga al regolamento di obbligo a riposo per le aziende che superano i 15 ettari", scrive la Coldiretti Mantova il 31 marzo. "Il regolamento demanda però - precisa - la decisione di approvare tale deroga ai singoli Stati Membri entro il 14 aprile".

Attendiamo la conferma entro il 14 aprile - scrive Cia Lombardia il primo aprile - ma crediamo di poter confermare la decisione presa dalla Commissione Ue".

Del regime di rotazione che permette all'Italia di utilizzare 200mila ettari prima messi a riposo si era parlato nel corso dell'ultimo Agrifish dello scorso 21 marzo.

Qui di seguito AGRICOLAE pubblica la Decisione esecutiva pubblicata in Gazzetta:

DECISIONE_DI ESECUZIONE_UE_2022_484_