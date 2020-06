I SETTE GIORNI ‘AGRICOLI’ DELLA CAMERA. TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Si apre una settimana intensa di lavori per la commissione Agricoltura della Camera, a partire dalla Semplificazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca, per la quale prosegue l’esame

La Commissione, in sede referente, proseguirà l'esame del nuovo testo della proposta di legge C. 982 Gallinella e abbinate, recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (C. 982 Gallinella e abb. - Rel. Cadeddu - M5S).

In sede consultiva, per il parere alla V Commissione Bilancio, proseguirà l'esame del disegno di legge di conversione del DL 34/2020, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (C. 2500 Governo - Rel. Gallinella, M5S).