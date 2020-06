I SETTE GIORNI ‘AGRICOLI’ DELLA CAMERA. TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Si apre una settimana intensa di lavori in commissione Agricoltura della Camera. A partire dalla Semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, per la quale prosegue l’esame

La Commissione, in sede referente, proseguirà l'esame del nuovo testo recante Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura (C. 982 Gallinella e abb. - Rel. Cadeddu, M5S); inoltre, inizierà l'esame della proposta di legge concernente Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore (C. 2531 Gadda - Rel. Cassese, M5S).

Inoltre, in sede consultiva, per l'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, proseguirà l'esame del disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017 (C. 2121 Governo, approvato dal Senato - Rel. Critelli, PD) e inizierà l'esame del nuovo testo della proposta di legge concernente Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale (C. 2313 Di Stasio - Rel. Alberto Manca, M5S).

Infine, in sede di audizioni informali, procederà all'audizione, in videoconferenza, di membri italiani della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (COM(2019) 619 final).