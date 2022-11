Settimana Cucina Italiana, Lollobrigida: Dieta mediterranea patrimonio umanità da difendere contro Nutriscore e cibo sintetico

“L’Italia è una nazione piccola ma con grandissime potenzialità, spesso però sfruttate in maniera marginale. Abbiamo aggiunto la dicitura sovranità alimentare al ministero ma non è un concetto nuovo, ci sono tante nazioni che lo hanno già inserito nella propria costituzione e governi che già utilizzano questo termine come in Francia. Vogliamo porre al centro la produzione di qualità attraverso il rispetto del lavoro e all’interno di una filiera che veda il consumatore italiano e internazionale in grado di percepire tutto il valore della dieta mediterranea, che è un patrimonio dell’umanità.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso dell’incontro di presentazione alla Farnesina della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.

“Al cibo poi si lega la potenzialità turistica, perché il prodotto italiano all’estero è quello giudicato migliore tra le tante cucine mondiali. Un prodotto che poi garantisce la salute e i dati storici lo confermano, laddove si utilizza una filiera corta e prodotti di qualità. Poi ci sono i dati economici, l’export italiano lo scorso anno ha toccato i 50 mld di euro e quest’anno cresce ancora e arriveremo a 60 mld euro. C’è quindi attenzione per i nostri prodotti, dobbiamo continuare quindi a sviluppare la comunicazione.

Però bisogna anche difendersi rispetto a modelli che non sposano la valorizzazione e la tutela dei nostri prodotti. Penso al Nutriscore, un semaforo non può fermare le potenzialità benefiche del nostro modello alimentare. La scienza deve condizionare in maniera positiva, serve la giusta informazione e lo si può fare anche con un codice Qr sul prodotto. Ci opporremo invece a quelle politiche che vanno a danno di una nazione piuttosto che ad un’altra, vogliamo tutelare la nostra economia, i nostri produttori e i nostri consumatori.

L’italian sounding è una criticità che dobbiamo contrastare e il ministero ha lavorato su questo, cercando di garantire i nostri prodotti anche sulle piattaforme con convenzioni specifiche. Il prodotto italiano deve essere dj qualità e garantito.

C’è poi l’attacco dei cibi sintetici e noi come governo siamo assolutamente contrari all’utilizzo di cibo prodotto in laboratorio. Non vogliamo bistecche realizzate attraverso processi chimici dei quali non è garantita la salute, fortemente inquinanti e che desertificano i territori di produzione.”