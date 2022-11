Settimana Cucina Italiana, Tajani: dieta mediterranea la migliore tutela della salute dell’uomo. Nutriscore errore colossale, attacca produzioni di qualità

“Questa non è una parata di rappresentanti del governo, l’incontro di oggi vuole indicare come il governo abbia una visione complessiva di come deve essere l’Italia e cosa deve fare l’Italia da qui ai prossimi anni. Una strategia che vede ogni singola parte come componente essenziale di un grande mosaico. Un lavoro d’insieme perché ogni nostra azione si integra con le altre froze del governo, c’è una comune visione del nostro paese.”

Così il vicepresidente del consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani nel corso dell’incontro di presentazione alla Farnesina della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.

“Sostenere la cucina italiana nel mondo significa dare un messaggio politico molto preciso: alimentazione, salute, turismo e presenza in tutti i continenti. Significa avere un’Italia in grado di essere protagonista, in grado di saper esportare i propri prodotti e di saperli elaborare, ma significa anche cucina di qualità che portiamo in giro nel mondo, coi nostri cuochi che sono ambasciatori dell’Italia nel mondo.

La dieta mediterranea è importante perché è la migliore tutela della salute dell’uomo. Noi la difendiamo non solo per amor di patria ma perché questo tipo di alimentazione è la più sana e utile per la tutela del nostro corpo.

Difendiamo la qualità del nostro prodotto contro incomprensibili scelte come quella del Nutriscore, che è un colossale errore che fa parte di un attacco alla cucina italiana. È dannoso per la salute dei cittadini e dei consumatori. Siamo favorevoli invece al Nutrinform perché il cittadino deve sapere cosa consuma. Andremo quindi avanti a tutelare la salute dei cittadini.

Siamo il secondo paese manifatturiero d’Europa ed essere manifattura significa avere un comparto di economia reale molto consistente. L’agricoltura fa parte dell’economia reale e determinante del nostro paese e di grande qualità. Abbiamo produzioni di eccellenze ed anche una agro industria di grande qualità, che può rappresentare un fiore all’occhiello delle nostre esportazioni nel mondo.”