Settimana olio evo, Battistoni: per OCM ci baseremo su annata 2022, benefici per tutti. VIDEOINTERVISTA

"Quello dell'olivicoltura è un settore molto importante per il nostro Pil agricolo, non solo c'è agricoltura convenzionale, ma anche come biologico. In quest'ultimo anno abbiamo portato avanti diversi provvedimenti nell'interesse del settore, in particolare il decreto da 30 milioni, di cui 10 per nuovi impianti e l'ammodernamento. Tuttavia ci sono nuovi pericoli, vedasi il nutriscore, dobbiamo difendere il nostro Made in Italy, anche perché il nostro olio è ambasciatore dei nostri territori".

Così ad AGRICOLAE Francesco Battistoni, sottosegretario alle Politiche Agricole, in occasione dell'inaugurazione della settimana internazionale dell'olio extravergine di oliva in corso a Roma.

"Per quanto riguarda l'Ocm Olio, abbiamo avuto un confronto con il ministro e siamo convinti che dobbiamo mettere con anno di riferimento per la produzione il 2022, andremo su questa strada perché siamo convinti che sia una migluore annata rispetto al 2021 e porterà benefici in tutte le regioni d'Italia", conclude Battistoni.