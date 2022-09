Settimana olio evo, Patuanelli: prossima settimana incontro a Bruxelles su tema Nustriscore. VIDEOINTERVISTA

"Il calo della produzione ci sarà, ma va detto che è anche un anno di scarico, quindi andrà valutato l'effetto della siccità e l'effetto rispetto alla produzione 2021, che é stato molto positivo".

Così ad AGRICOLAE Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche Agricole, in occasione dell'inaugurazione della settimana internazionale dell'olio extravergine di oliva in corso a Roma.

"Abbiamo diverse criticità in un settore strategico per il nostro paese. Parliamo di 1,1 milioni di ettari, più di 400 cultivar, 619mila aziende che lavorano con l'olio. Per questo parlino di una filiera di qualità ed eccellenza che aiutata nel suo rafforzamento, aiutando le associazioni dei produttori nella promozione. Non abbiamo nulla da temere rispetto all'estero e in particolare alla Spagna. Siamo anche i primi consumatori di olio extravergine ed i secondi produttori, ma dobbiamo rafforzare gli strumenti per la qualità. A novembre abbiamo sottoscritto 30 milioni per il fondo filiera, 100 milioni per la progettualità Pnrr per il rinnovamento dei frantoi e poi la novità dell'Ocm olio, una novità per la PAC con 34,5 milioni di euro per migliorare la capacità produttiva", prosegue il politico.

"Mi auguro che non ci sia la volontà dell'Europa di accelerare o concludere sul tema del Nustriscore, così da colpire molte economie o da condizionare il mercato con un sistema di etichettatura illogico. Oggi il consumatore ha già diverse instabilità dovuto all'aumento dei prezzi, aggiungere anche un elemento distorsivo che non ci dice nulla sulle qualità nustrizionale degli alimenti ma che vuole dare un bollino rosso o verde al cibo è un errore clamoroso", spiega Patuanelli.

"Finché sarò ministro mi impegnerò per impedirlo, già questa settimana a Praga e la prossima settimana a Bruxelles. Il 27 settore avrò un pranzo legato al tema Nustriscore con alcuni colleghi che hanno sottoscritto un documento di critica", conclude il Ministro.