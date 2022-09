Settimana olio evo, Prandini: nuovo governo passi dalle parole ai fatti, concretizzare slogan elettorali. VIDEOINTERVISTA

"L'impatto è negativo dal punto di vista produttivo, visto che a livello mondiale il quantitativo aumenta e noi lo abbiamo diminuito.Abbiamo pagato a caro prezzo il tema della siccità con un meno 30% per l'olio, ma la potremmo estendere a tutte le filiere. Questo ci impone un ragionamento sul tema infrastrutturale, che noi dovremo realizzare nel nostro paese e che sono stati dimenticati in campagna elettorale in favore del problema energetico, sicuramente un'emergenza. Il prezzo energetico fa stabilizzato, ma non basta. Le infrastrutture ci permettono di poter competere sia sul mercato interno che su quello internazionale. Al contrario soffreremo di un gap competitivo con i nostri paesi concorrenti. A fronte di tutto questo, servono bacini di accumulo per non patire più la siccità di quest'anno, investire sull'energia rinnovabile, maggiore attenzione sul sistema trasporto e logistico: ci auguriamo che con il prossimo governo si passi dalle parole ai fatti, per concretizzare tutti gli slogan della campagna elettorale".

Così ad AGRICOLAE Ettore Prandini, Presidente Coldiretti, in occasione dell'inaugurazione della settimana internazionale dell'olio extravergine di oliva in corso a Roma.