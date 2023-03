Siccità, al via cabina di regia presieduta da Meloni. Presto la nomina di un Commissario per lavorare su semplificazione e infrastrutture. Le reazioni

Ha preso il via oggi la cabina di regia interministeriale, presieduta dal presidente Meloni, per far fronte all'emergenza siccità, a cui seguirà presto anche la nomina di un Commissario con poteri esecutivi. Al centro della discussione il tema semplificazione, fondamentale per per sbloccare gli 8 miliardi di euro a disposizione e accelerare per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture. Si è discusso inoltre del tema riguardante la dispersione idrica che arriva quasi al 50% in termini di perdita e della necessita di un piano strategico a breve, medio e lungo periodo.

Di seguito le reazioni: