Siccità, Anbi. Crotti (Confagricoltura): Situazione critica, oltre 2 mld danni e calo produzione materie prime fino al 50%. Puntare su tecnologie e ricerca

“La Lombardia ha una rete idrica di circa 42mila chilometri con più di mille addetti e sei milioni di utilizzatori. L’acqua è l’alimento più consumato al mondo, per questo non il petrolio ma il cibo è il vero problema del futuro. Quest’anno ha piovuto e nevicato molto poco e questo indica la drammaticità del momento. Stiamo vivendo di una grave situazione e in alcune zone dell’area padana l’acqua non è ancora arrivata, nonostante gli sforzi della regione Lombardia. La stima dei danni è pari a due miliardi, ma credo che aumenteranno e al momento della raccolta avremo difficoltà sulle materie prime perchè non siamo in grado di ottenere mais o foraggi. Avremo una mancanza del 30/50% ed aumenteranno anche i costi, oltre a quelli già in atto per la speculazione.”

Riccardo Crotti, Confagricoltura Lombardia, nel corso del convegno “Sicurezza alimentare e qualità delle risorse idriche” organizzata quest’oggi da Anbi a Milano.

“Se la zootecnia chiude allora chiude tutta l’agricoltura. L’Italia ha due grandi risorse, l’agricoltura e il turismo. Dobbiamo preservarle entrambe.

In Italia per ideologia diciamo sempre no, come sulle estrazioni di gas. Lo stesso avviene sulle Nbt, se impieghiamo anni solo a parlarne non riusciremo ad innovarci. Servono piante che resistano alla siccità o agli insetti, per ridurre gli agro farmaci e produrre cibo sano e di qualità. Deve essere poi fatta la bacinizzazione del Po. Occorrono infine nuove tecnologie di irrigazione, come quella a goccia come avviene in Israele, ma lo Stato deve mettere a disposizione risorse perché altrimenti l’agricoltore fa fatica ad affrontare i costi dell’innovazione.”