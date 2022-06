Siccità, ANBI. Folli: dobbiamo cercare le potenzialità sul territorio per il recupero dell’acqua – VIDEOINTERVISTA

"Sono circa 20-25 anni che i cambiamenti climatici ci mettono in una condizione estremamente critica per quanto riguarda la produzione agricola. Il tema è la mancanza d'acqua, non c'è neve e i ghiacciai si ritirano. Fino a 10-15 anni fa la Lombardia, con i suoi laghi, era considerata la regione più ricca d'Europa, oggi constatiamo che dobbiamo aprire i tavoli con gli idroelettrici per rilasciare acqua dai bacini montani per cercare di limitare i danni ai terreni agricoli. Dobbiamo cercare le potenzialità sul territorio proprio per il recupero dell'acqua. I depuratori ne rilasciano tantissima e il dialogo che viene fatto alle utility è una: vogliamo acqua che abbia caratteristiche in linea con l'UE e che non vadano a inficiare la produzione e gli sforzi fatti in questi anni per il Made in Italy".

Così ad AGRICOLAE Alessandro Folli, presidente Anbi Lombardia, a margine del convegno “Sicurezza alimentare e qualità delle risorse idriche” organizzata quest’oggi da Anbi a Milano.