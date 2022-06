Siccità, Anbi. Prandini: errore chiedere stato di calamità. Serve stato di emergenza con intervento Protezione Civile

"Siamo un paese che negli anni si è seduto solo ed esclusivamente per lavorare sulle emergenze. Da anni chiedevamo un investimento significativo, anche con altri enti, per i bacini di accumulo, ma è stata sempre considerata una emergenza secondaria, mentre oggi tutti li chiedono. Il paradosso è che nel Pnrr non possiamo stanziare fondi per la realizzazione di nuove dighe. Lavoreremo per quanto concerne nuovi accumuli, ma dobbiamo affrontare il problema della rete idrica, che crea condizioni di perdite che sfiorano il 50% ed è altamente inefficiente. Dopo l'utilizzo umano, il bisogno principale è quello agricolo e in questa situazione rischiamo di essere penalizzati per l'esportazione delle nostre eccellenze alimentari".

Così Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, nel corso del convegno “Sicurezza alimentare e qualità delle risorse idriche” organizzata quest’oggi da Anbi a Milano.

"Sui bacini di accumulo dobbiamo creare le condizioni, legandoli anche al tema della depurazione, dove non possiamo fermarci di fronte al 12% di acqua che non ha le caratteristiche giuste. Questo 12% deve essere utilizzato in qualche modo, altrimenti le difficoltà cadranno sul nostro mondo. Ricordiamoci che oggi chiedere lo stato di calamità è un errore, perché così evidenziamo un danno economico sulle imprese agricole. Ma una volta evidenziato, servono mediamente tra i 2 e 3 anni per poter accedere a queste risorse, ricordandoci che queste sono esigue. Invece dobbiamo chiedere lo stato di emergenza collegato all'intervento della Protezione Civile. Va fatta una scelta: prima l'uso umano e in seconda battuta quello agricolo. Il primo è derivato dalla necessità di comprendere della centralità del cibo: un paese normale crea le condizioni per valorizzare il settore agroalimentare e oggi dobbiamo utilizzare tutta l'acqua stoccata esclusivamente all'agricoltura, una volta soddisfatte le necessità potabili. Questo è un lusso che non possiamo permetterci, perché metteremmo in ginocchio interi comparti, come quello zootecnico, con pesanti ripercussioni economiche su tutta la collettività con l'esplosione dei costi in autunno", continua Prandini.

"Destinare l'acqua all'agricoltura significa avere visione e lungimiranza, così da implementare i terreni irrigui anche nelle aree interne, dove in Italia abbiamo perso 800mila ettari negli ultimi anni. Portando acqua triplicheremo le rendite per superficie. Dobbiamo cambiare un modello che ci accompagna da decenni. Oggi la responsabilità dell'inquinamento delle falde è minima per quanto riguarda il settore zootecnico e stiamo lavorando con il Ministero dell'Agricoltura e dell'Ambiente per una norma per l'utilizzo del digestato, che deve essere equiparato a sostanza fertilizzante per assorbimento colturale. Le nuove strumentazioni ci consentono il tracciamento e anche questo si collega alla siccità: questa è una delle prime risposte alla crisi idrica perché il suolo aumenta di qualità e può avere un effetto spugna", conclude il presidente.