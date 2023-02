Siccità, assessore Enti Locali: necessario da subito invasare l’acqua per la stagione irrigua

I tavoli regionali del 14 dicembre e del 26 gennaio avevano allertato tutti gli utilizzatori delle risorse idriche: la situazione di quest'anno è uguale, se non peggiore, alla situazione dello scorso anno.

I dati raccolti da ARPA Lombardia aggiornati al 2 febbraio sono impietosi, a livello regionale manca il 44% dell'acqua che normalmente è disponibile in questo periodo (neve più invasi idroelettrici più laghi regolati). Le riserve idriche in Lombardia sono ancora ai minimi storici.

Per l'assessore di Regione Lombardia a Enti locali, Montagna, Piccoli Comuni e Risorse energetiche, non si può più aspettare: se manca l'acqua in Lombardia mancherà in tutto il distretto padano.

"È necessario infatti - spiega l'assessore - che tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione dell'acqua si coordinino per trattenere tutta l'acqua possibile in vista della prossima stagione irrigua. Oggi ho chiesto ai gestori degli invasi idroelettrici operanti in Lombardia (A2A, Enel, Edison) e agli Enti Regolatori dei laghi (Maggiore, Como, Iseo, Idro e Garda) di adottare da subito ogni misura finalizzata all'accumulo di risorsa e alla massima riduzione delle erogazioni fatte salve le necessità ambientali e di funzionamento delle centrali termoelettriche situate lungo i fiumi emissari".

Viene inoltre rimarcato come in questo frangente sia necessaria la collaborazione delle autorità nazionali che gestiscono il sistema elettrico (TERNA, GSE, ARERA) affinché non vi siano ostacoli normativi o regolatori per attuare questa misura di invaso coordinato.

"Confido sul senso di responsabilità di tutti i soggetti pubblici e privati; in questo momento i soli interessi economici dei produttori elettrici devono stare in secondo piano. Bisogna salvare la prossima stagione irrigua", conclude l'assessore.