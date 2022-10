Siccità, avvertimento del report S&P Global Ratings: sotto pressione forniture mais, riso e bestiame. Aumento prezzi materie prime

Le siccità di quest'anno in tutto il mondo probabilmente metterà sotto pressione le forniture di mais, riso e il settore del bestiame e porterà ad un aumento dei prezzi delle materie prime agricole, con rischi di credito crescenti che si diffonderanno lungo tutta la filiera agricola. Lo ha dichiarato S&P Global Ratings nel suo rapporto "Agriculture Industry Is Still Sweating This Year's Droughts".

La siccità che quest'anno ha colpito le principali economie dell'emisfero settentrionale, tra cui Europa, Stati Uniti e Cina, ha fatto temere a imprese e consumatori il peggio in termini di carenza di cibo e inflazione, si legge nel report. Questo avviene mentre le catene di approvvigionamento globali stanno combattendo per riprendersi dalle interruzioni dovute alle pandemie e al conflitto tra Russia e Ucraina, due dei maggiori esportatori agricoli del mondo.

Sebbene il rischio di gravi carenze di approvvigionamento per la campagna di commercializzazione del raccolto 2023 si sia leggermente attenuato, avverte S&P Global Ratings, “le forniture globali rimangono limitate, in quanto il crescente appetito delle industrie per le materie prime agricole lascia poco margine di errore nelle principali regioni produttrici del prossimo anno”.

"Se da un lato la scarsità delle forniture dovrebbe favorire alcuni segmenti medi e a monte della filiera agricola, dall'altro l'inflazione e le interruzioni delle forniture potrebbero continuare a mettere sotto pressione i margini di diversi operatori a valle dell'industria alimentare - ha dichiarato Chris Johnson, analista del credito di S&P Global Ratings -. Inoltre, una siccità prolungata potrebbe avere effetti a catena su altri settori e sull'economia".

I commercianti di cereali e semi oleosi continuano a beneficiare della scarsità delle forniture, sottolinea l’agenzia di rating. Per i produttori di fertilizzanti, una serie di circostanze straordinarie, in parte legate alla guerra tra Russia e Ucraina, sta rafforzando la qualità del credito di molti di loro. Nel frattempo, i trasformatori di semi oleosi godono ancora di buoni margini di frantumazione.

Tuttavia, precisa S&P Global Ratings “si stanno accumulando rischi di ribasso per altri settori. Le restrizioni normative sulle materie prime agricole stanno aumentando, in quanto alcuni governi, come quelli del Brasile e dell'Europa occidentale, scelgono i prodotti alimentari rispetto ai carburanti per ridurre l'inflazione. L'inflazione dei mangimi e l'inaridimento delle scorte di bestiame negli Stati Uniti potrebbero colpire i margini dei trasformatori di proteine. I trasformatori di materie prime con concentrazione regionale probabilmente sopporteranno il peso maggiore del deterioramento del credito. Le aziende di prodotti di consumo a valle devono far fronte a costi di input più elevati e a un calo del reddito discrezionale”.

"L'inflazione dei prezzi al consumo e la volatilità dei costi dei fattori di produzione potrebbero diventare rischi di credito più importanti per le aziende del settore agroalimentare e dei prodotti di consumo se le future siccità saranno più gravi e si verificheranno con maggiore frequenza", ha aggiunto Johnson.

L'inflazione alimentare rimane una delle principali preoccupazioni macro-creditizie, in quanto potrebbe pesare sulla spesa discrezionale e sulla fiducia dei consumatori. I sovrani potrebbero subire maggiori pressioni per far fronte all'aumento dei prezzi di cibo ed energia, ha concluso l’agenzia di rating.