Siccità, Bergesio (Lega): Bene impegno del CDM per emergenza incendi. Ma ora si intervenga sui danni della siccità

“Caldo e prolungata assenza di pioggia stanno seccando la terra. A livello nazionale l’agricoltura, già fiaccata da eventi estremi, ha subito danni per oltre un miliardo – prosegue il Senatore della Lega -. Ci sono territori, come il Sud Piemonte, che sono in profonda sofferenza sia per quanto riguarda le esigenze idriche dell’agricoltura sia per quelle della popolazione in generale. Nella Granda la situazione è drammatica: la mancanza d’acqua sta incidendo su tutti i raccolti e sul comparto zootecnico. Chi non la vive non può comprenderla”.

