Siccità, Bergesio, Lega: Consorzi irrigui ancora protagonisti per garantire futuro sostenibile al Paese

“Con il cambiamento climatico in atto e l’intrinseca loro adattabilità istituzionale ed operativa, i Consorzi di bonifica, con la loro funzionalità operativa su più del 64% del Paese, un reticolo di 321.000 chilometri di canali, circa 23.000 briglie e sbarramenti e con i mille impianti idrovori di difesa idrogeologica, si confermano soggetti utili ai territori e decisivi nell’assunzione delle ulteriori nuove funzioni della cosiddetta “bonifica sostenibile” nell’ambito del processo di transizione ecologica del Paese così come delineato dalle politiche internazionali e comunitarie. Per garantire un futuro sostenibile al nostro Paese abbiamo strumenti fondamentali a cui dare attuazione e potenziamento nell’immediato: il Piano Laghetti, da realizzarsi entro il 2030; il Piano Nazionale di Efficientamento della Rete Idraulica che prevede opere per oltre 4 miliardi; i progetti presentati nelle misure del PSRN – PAC 2014-2022 e nel PNRR; il portale Irriframe e il marchio di qualità “Goccia verde. Occorre intervenire da subito con ulteriori misure per la manutenzione della rete irrigua e per la realizzazione di invasi di contenimento dell’acqua”.

Lo ha affermato il Senatore piemontese della Lega, Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato nel corso del convegno ANBI dal titolo “100 anni di bonifica. L’acqua tra disponibilità, sostenibilità e sicurezza. Quali infrastrutture per una migliore gestione”, che si è svolto a Vercelli alla Presenza del Vice premier Matteo Salvini e del Ministro dell’Ambiente Picchetto Fratin.