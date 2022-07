Siccità, Bergesio (Lega): situazione Paese drammatica, finanziare subito nuovi interventi

La siccità che sta colpendo in modo drammatico il nostro Paese, sta causando perdite importanti alle colture strategiche e agli allevamenti. Questo richiede, oltre le risorse per l’efficientamento e la messa in sicurezza, il finanziamento urgente di nuovi interventi. ANBI ha presentato un piano per la realizzazione di 223 nuovi laghetti con capacità di copertura irrigua pari a oltre 400.000 ettari per un importo di circa 3 miliardi di euro. Si tratta di un investimento mirato che il governo dovrebbe finanziare subito per sopperire alla grave carenza idrica che potrebbe provocare un danno di un miliardo di euro all'anno al nostro settore agricolo. La Lega continuerà a battersi per la nostra agricoltura e i nostri agricoltori".

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in commissione Agricoltura, intervenendo in aula sull’emergenza siccità.