Siccità: Bergesio (Lega), tutela del Made in Italy e risorse per ristorare aziende

“La siccità ha condotto le aziende ad affrontare una crisi idrica senza precedenti. L’irrigazione in Italia costituisce una condizione fondamentale per avere un’agricoltura competitiva sui mercati globali e un’agroalimentare di eccellenza. Il modello agroalimentare italiano è al centro del dibattito delle politiche green in Europa, che sembra voler smantellare il Made in Italy a vantaggio di un'alimentazione universale, basata sul consumo di cibi sintetici e ultra processati. La carne italiana nasce da sistemi di allevamento che, per sicurezza, sostenibilità e qualità, sono fra i migliori al mondo. È necessario rafforzare gli strumenti per il ristoro delle perdite subite dagli agricoltori a causa della siccità e aprire immediatamente un dialogo con l'Europa che miri al riconoscimento delle specificità delle produzioni italiane. Occorre intervenire in modo celere e concreto. La Lega si batte e si batterà per tutelare il Made in Italy e tutte le nostre eccellenze”.

Lo dichiara il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, capogruppo in commissione Agricoltura, durante il suo intervento in Aula sulla Legge di delegazione europea 2021.